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Истомин: российский биатлон крайне медленно прогрессирует

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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин поделился мнением об уровне развития вида спорта в стране.
Истомин: российский биатлон крайне медленно прогрессирует
  • РИА Новости

«Могу утверждать, что российский биатлон крайне медленно прогрессирует. Посмотрите, какого прогресса добились в последние два сезона норвежцы, французы, шведы. Да просто семимильными шагами убежали вперед. За счёт того, что постоянно ищут что-то новое», — цитирует Истомина «Чемпионат».

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.

Ранее немецкий биатлонист Бенедикт Долль назвал справедливым решение IBU об отстранении россиян от международных соревнований.

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