Орлов считает, что у Слуцкого нет тренерской харизмы
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«Навыки тренерского мастерства у него есть. Но у Слуцкого нет харизмы. После такой неудачной работы в «Рубине» какой клуб заинтересуется в его услугах?» — цитирует Орлов Sport24.
15 ноября стало известно, что Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Слуцкий вернётся в РПЛ в роли агронома.