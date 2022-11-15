Орлов считает, что у Слуцкого нет тренерской харизмы

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на решение тренера Леонида Слуцкого покинуть «Рубин».

«Навыки тренерского мастерства у него есть. Но у Слуцкого нет харизмы. После такой неудачной работы в «Рубине» какой клуб заинтересуется в его услугах?» — цитирует Орлов Sport24.

15 ноября стало известно, что Леонид Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Слуцкий вернётся в РПЛ в роли агронома.