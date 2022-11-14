El Nacional: ПСЖ предлагает Кроосу €125 млн за три года контракта
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По информации El Nacional, парижский клуб готов подписать игрока в статусе свободного агента. Отмечается, что Кроосу ПСЖ предлагает подписной бонус в размере €25 млн и €100 млн за три года контракта.
Напомним, что Кроос неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в мадридской команде. Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В «Реале» ему предлагают продлить его ещё на один сезон.
Ранее сообщалось, что Кроос в ближайшее время продлит контракт с «Реалом».