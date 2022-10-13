Источник: Кроос в ближайшее время продлит контракт с «Реалом»
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, стороны собираются продлить контракт до конца сезона-2023/24. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.
Напомним, что Кроос выступает за королевский клуб с 2014 года. В составе команды он четыре раза выиграл Лигу чемпионов и трижды — чемпионат Испании. Игрок провёл за «Реал» в Примере 249 матчей, в которых забил 19 мячей.
Ранее сообщалось, что Кроос надеется на мирные переговоры между Россией и Украиной.