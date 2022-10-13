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Источник: Кроос в ближайшее время продлит контракт с «Реалом»

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Полузащитник Тони Кроос в ближайшее время продлит контракт с мадридским «Реалом».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, стороны собираются продлить контракт до конца сезона-2023/24. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что Кроос выступает за королевский клуб с 2014 года. В составе команды он четыре раза выиграл Лигу чемпионов и трижды — чемпионат Испании. Игрок провёл за «Реал» в Примере 249 матчей, в которых забил 19 мячей.

Ранее сообщалось, что Кроос надеется на мирные переговоры между Россией и Украиной.

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