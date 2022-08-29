Полузащитник «Реала» Кроос надеется на мирные переговоры между Россией и Украиной

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос признался, что надеется на мирные переговоры между Россией и Украиной.

«Это сложно, потому что в мире очень много проблем, новости о решении которых хотелось бы узнать», — приводит слова Крооса Sports Illustrated.

Он также подчеркнул, что не хочет преуменьшать значимость других конфликтов в мире.

«Но такая новость уже была бы хорошей: «Мирные переговоры между Украиной и Россией прошли успешно», — заключил Кроос.

Кроос выступает за королевский клуб с 2014 года. В составе команды он четыре раза выиграл Лигу чемпионов и трижды — чемпионат Испании. Игрок провёл за «Реал» в Примере 212 матчей, в которых забил 18 мячей.

Ранее сообщалось, что Кроос пока не принял решение о продлении контракта с «Реалом».