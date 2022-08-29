военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Полузащитник «Реала» Кроос надеется на мирные переговоры между Россией и Украиной

Короткая ссылка
Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос признался, что надеется на мирные переговоры между Россией и Украиной.
Полузащитник «Реала» Кроос надеется на мирные переговоры между Россией и Украиной
  • Gettyimages.ru

«Это сложно, потому что в мире очень много проблем, новости о решении которых хотелось бы узнать», — приводит слова Крооса Sports Illustrated.

Он также подчеркнул, что не хочет преуменьшать значимость других конфликтов в мире.

«Но такая новость уже была бы хорошей: «Мирные переговоры между Украиной и Россией прошли успешно», — заключил Кроос.

Кроос выступает за королевский клуб с 2014 года. В составе команды он четыре раза выиграл Лигу чемпионов и трижды — чемпионат Испании. Игрок провёл за «Реал» в Примере 212 матчей, в которых забил 18 мячей.

Ранее сообщалось, что Кроос пока не принял решение о продлении контракта с «Реалом».

 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить