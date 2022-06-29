AS: Кроос пока не принял решение о продлении контракта с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос получил предложение о продлении контракта с клубом до 2024 года.

По информации AS, немецкий футболист не спешит с продлением контракта. Отмечается, что он хочет понять свою пользу для команды, а не быть обузой для неё.

Напомним, что Кроос выступает за королевский клуб с 2014 года. В составе команды он четыре раза выиграл Лигу чемпионов и трижды — чемпионат Испании. Игрок провёл за «Реал» в Примере 212 матчей, в которых забил 18 мячей.

Ранее сообщалось, что «Реал» даст последний шанс Эдену Азару.