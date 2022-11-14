Российская команда Virtus.pro победила на чемпионате мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO

Российская киберспортивная команда Virtus.pro, выступающая под названием Outsiders, стала чемпионом мира IEM Rio Major 2022 по Counter-Strike: Global Offensive.

В финале коллектив одержал победу над датской командой Heroic со счётом 2:0.

Virtus.pro выиграли выбранную карту Mirage (16:12), а затем смогли взять пик датчан Overpass со счётом 16:5.

В составе Virtus.pro выступают россияне Джами «Jame» Али, Евгений «FL1T» Лебедев, Давид «n0rb3r7» Даниелян, Петр «fame» Болышев и Алексей «Qikert» Голубев из Казахстана.

Общий призовой фонт турнира составил $1,25 млн. ЧМ проходил в Рио-де-Жанейро с 31 октября по 13 ноября.

Ранее полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал, как организовал свой кубок по CS:GO.