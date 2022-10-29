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Футболист «Рубина» Бакаев рассказал, как организовал свой кубок по CS:GO

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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал, как организовал свой кубок по CS:GO.
Футболист «Рубина» Бакаев рассказал, как организовал свой кубок по CS:GO
  • Gettyimages.ru

«Изначально не планировал заниматься этим. Но в один момент ребята, которые помогают с развитием моей киберспортивной организации, попросили финансово помочь им с проведением небольшого турнира по мобильным играм. Я выделил средства, посмотрел, как всё это работает. И в какой-то момент мне в голову пришла идея: почему бы не сделать что-то похожее, но с футболистами? Знаю многих ребят, которые занимаются этим в свободное время и были бы рады посоперничать друг с другом.

Плюс вспомнил период, когда из-за коронавируса были приостановлены все спортивные первенства, а люди были вынуждены сидеть дома. Тогда тоже проводились соревнования по CS:GO. Было очень интересно. На выходе у нас получился крупный турнир. Гордо могу сказать, что мы стали первыми, кто сделал такое в России. Хотя сейчас многие пытаются организовывать свои аналоги Медиалиги», — сказал Бакаев в интервью RT.

Полузащитник «Рубина» заявил, что команде стоит больше работать над атакой.

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