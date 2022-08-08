военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хавбек «Рубина» Бакаев считает, что команде стоит больше работать над атакой

Короткая ссылка
Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев высказался о ничьей в матче четвёртого тура Первой лиги с «Нефтехимиком».
Хавбек «Рубина» Бакаев считает, что команде стоит больше работать над атакой
  • © РИА Новости / Роман Кручинин

«Нам надо продолжать работать, и в первую очередь — над атакой. После нашего быстрого гола, как обычно, мы им даём разыграться, даём им почувствовать мяч. Они начинают наслаждаться игрой, а мы, наоборот, начинаем мучиться, хотя всё идёт по нашему плану», — цитирует Бакаева ТАСС.

Матч прошёл 8 августа в Нижнекамске и завершился со счётом 2:2. На 57-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве, полузащитник Олег Иванов получил красную карточку и покинул поле.

Подопечные Леонида Слуцкого не смогли переиграть «Уфу» (0:0), уступили «Енисею» (2:3), а на старте чемпионата победили «Родину» (2:0).

Ранее в «Рубине» прокомментировали ситуацию с форвардом Артёмом Дзюбой, который продолжает тренироваться с казанской командой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить