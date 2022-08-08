Хавбек «Рубина» Бакаев считает, что команде стоит больше работать над атакой

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев высказался о ничьей в матче четвёртого тура Первой лиги с «Нефтехимиком».

«Нам надо продолжать работать, и в первую очередь — над атакой. После нашего быстрого гола, как обычно, мы им даём разыграться, даём им почувствовать мяч. Они начинают наслаждаться игрой, а мы, наоборот, начинаем мучиться, хотя всё идёт по нашему плану», — цитирует Бакаева ТАСС.

Матч прошёл 8 августа в Нижнекамске и завершился со счётом 2:2. На 57-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве, полузащитник Олег Иванов получил красную карточку и покинул поле.

Подопечные Леонида Слуцкого не смогли переиграть «Уфу» (0:0), уступили «Енисею» (2:3), а на старте чемпионата победили «Родину» (2:0).

Ранее в «Рубине» прокомментировали ситуацию с форвардом Артёмом Дзюбой, который продолжает тренироваться с казанской командой.