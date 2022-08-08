В «Рубине» рассказали, что Дзюба иногда продолжает тренироваться с клубом
«Сейчас «Рубин» на выезде. Дзюбы, как и обычно, нет с нами на выезде. Продолжает ли он тренироваться с командой? Иногда да, иногда нет», — приводит слова пресс-службы «Рубина» «РБ-Спорт».
33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.
12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.
Ранее агент Паулу Барбоза оценил перспективы Дзюбы продолжить карьеру.