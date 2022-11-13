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ЦСКА отыграл один мяч в матче с «Динамо» в 17-м туре РПЛ

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ЦСКА играет в гостях у «Динамо» в матче 17-го тура в Российской премьер-лиге (РПЛ).
ЦСКА отыграл один мяч в матче с «Динамо» в 17-м туре РПЛ
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Во втором тайме хавбек Николас Нгамалё удвоил счёт на 63-й минуте, однако спустя две минуты полузащитник армейцев Иван Обляков ослабил преимущество «Динамо», забив на 65-й.

Счёт — 2:1 в пользу «Динамо».

Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Ранее Веселин Мутавджич, агент полузащитника белградского «Партизана» и молодёжной сборной Сербии Николы Терзича, прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к своему клиенту.

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