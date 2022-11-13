ЦСКА отыграл один мяч в матче с «Динамо» в 17-м туре РПЛ
- РИА Новости
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Во втором тайме хавбек Николас Нгамалё удвоил счёт на 63-й минуте, однако спустя две минуты полузащитник армейцев Иван Обляков ослабил преимущество «Динамо», забив на 65-й.
Счёт — 2:1 в пользу «Динамо».
Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Ранее Веселин Мутавджич, агент полузащитника белградского «Партизана» и молодёжной сборной Сербии Николы Терзича, прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к своему клиенту.