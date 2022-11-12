Агент Терзича прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику

Веселин Мутавджич, агент полузащитника белградского «Партизана» и молодёжной сборной Сербии Николы Терзича, прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к своему клиенту.

«Меня не удивляет интерес такого большого клуба с огромной историей, как ЦСКА, так как Терзич — один из самых талантливых молодых футболистов Сербии. Этот вариант нам нравится. Никола показал свой талант и потенциал в играх за «Партизан» и сборную Сербии. Интерес со стороны клубов из России к нему был и раньше. Подождём окончания чемпионата и примем решение по поводу его будущего», — приводит слова Мутавджича Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний серб забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за «Партизана» во всех турнирах. Контракт полузащитника с белградским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Терзича в €1,5 млн.

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает возможность подписания нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в зимнее трансферное окно.