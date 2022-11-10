ЦСКА может подписать Сычевого зимой
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По информации RT, такой вариант возможен при условии, о котором сообщал журналист Иван Карпов, — если уйдёт кто-то из нынешних нападающих команды.
9 ноября «Оренбург» объявил о продлении соглашения с 26-летним россиянином до 31 декабря 2024 года.
В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах.
Ранее агент Сычевого прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» и «Торпедо» к нападающему.