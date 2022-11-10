Агент Сычевого прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» и «Торпедо» к нападающему

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» и «Торпедо» к своему клиенту.

«Сейчас нет смысла обсуждать то, куда перейдёт Сычевой. Вчера Владимир продлил контракт с «Оренбургом». Если кто-то захочёт его приобрести, то они обратятся в клуб, и будут вести переговоры», — приводит слова Талаева Sport24.

По словам агента, у оренбургского клуба нет никаких официальных документов и бумаг со стороны других команд.

«Информация об интересе к Сычевому со стороны «Краснодара» и «Торпедо» всего лишь слухи», — сказал он.

9 ноября «Оренбург» объявил о продлении соглашения с 26-летним россиянином до 31 декабря 2024 года.

В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в контракте нападающего Владимира Сычевого с «Оренбургом» есть опция выкупа за 10 миллионов рублей.