Узнать больше

Агент Сычевого прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» и «Торпедо» к нападающему

Короткая ссылка
Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» и «Торпедо» к своему клиенту.
Агент Сычевого прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» и «Торпедо» к нападающему
  • Gettyimages.ru

«Сейчас нет смысла обсуждать то, куда перейдёт Сычевой. Вчера Владимир продлил контракт с «Оренбургом». Если кто-то захочёт его приобрести, то они обратятся в клуб, и будут вести переговоры», — приводит слова Талаева Sport24.

По словам агента, у оренбургского клуба нет никаких официальных документов и бумаг со стороны других команд.

«Информация об интересе к Сычевому со стороны «Краснодара» и «Торпедо» всего лишь слухи», — сказал он.

9 ноября «Оренбург» объявил о продлении соглашения с 26-летним россиянином до 31 декабря 2024 года.

В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в контракте нападающего Владимира Сычевого с «Оренбургом» есть опция выкупа за 10 миллионов рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить