«РБ Спорт»: в контракте Сычевого с «Оренбургом» есть опция выкупа за 100 миллионов рублей

В контракте нападающего Владимира Сычевого с «Оренбургом» есть опция выкупа.

Как сообщает «РБ Спорт», 26-летний россиянин может покинуть оренбургский клуб за сумму в 100 млн рублей.

9 ноября «Оренбург» объявил о продлении соглашения с Сычевым до 31 декабря 2024 года.

В нынешнем сезоне Сычевой забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах.

Ранее агент Сычевого заявил, что нападающий получил предложения от топ-клубов Российской премьер-лиги.