«РБ Спорт»: в контракте Сычевого с «Оренбургом» есть опция выкупа за 100 миллионов рублей
- РИА Новости
Как сообщает «РБ Спорт», 26-летний россиянин может покинуть оренбургский клуб за сумму в 100 млн рублей.
9 ноября «Оренбург» объявил о продлении соглашения с Сычевым до 31 декабря 2024 года.
В нынешнем сезоне Сычевой забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах.
Ранее агент Сычевого заявил, что нападающий получил предложения от топ-клубов Российской премьер-лиги.