Узнать больше

«РБ Спорт»: в контракте Сычевого с «Оренбургом» есть опция выкупа за 100 миллионов рублей

Короткая ссылка
В контракте нападающего Владимира Сычевого с «Оренбургом» есть опция выкупа.
«РБ Спорт»: в контракте Сычевого с «Оренбургом» есть опция выкупа за 100 миллионов рублей
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ Спорт», 26-летний россиянин может покинуть оренбургский клуб за сумму в 100 млн рублей.

9 ноября «Оренбург» объявил о продлении соглашения с Сычевым до 31 декабря 2024 года.

В нынешнем сезоне Сычевой забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах.

Ранее агент Сычевого заявил, что нападающий получил предложения от топ-клубов Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить