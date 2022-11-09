Агент заявил, что Сычевой получил предложения от топ-клубов РПЛ
- Gettyimages.ru
«Были ли предложения от топ-клубов? Да, эти предложения были и есть у нас сейчас — в том числе от топ-клубов РПЛ. Возможно, весной он уже будет играть в топ-клубе России», — цитирует Талаева «Чемпионат».
В текущем сезоне Сычевой провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Сычевой продлил контракт с «Оренбургом».