Агент заявил, что Сычевой получил предложения от топ-клубов РПЛ

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, рассказал, что футболист получил предложения от ведущих клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Были ли предложения от топ-клубов? Да, эти предложения были и есть у нас сейчас — в том числе от топ-клубов РПЛ. Возможно, весной он уже будет играть в топ-клубе России», — цитирует Талаева «Чемпионат».

В текущем сезоне Сычевой провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Сычевой продлил контракт с «Оренбургом».