Сычевой продлил контракт с «Оренбургом»
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Срок действия трудового соглашения продлён до 31 декабря 2024 года, об этом сообщает пресс-служба клуба в Telegram-канале.
В текущем сезоне Сычевой провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» был рассчитан до 30 июня 2023 года.
Также футболист получил вызов в национальную команду России на ноябрьские матчи.
Ранее Сычевой рассказал, как узнал о вызове в национальную команду России.