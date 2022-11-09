Сычевой продлил контракт с «Оренбургом»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой продлил контракт с клубом.

Срок действия трудового соглашения продлён до 31 декабря 2024 года, об этом сообщает пресс-служба клуба в Telegram-канале.

В текущем сезоне Сычевой провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Также футболист получил вызов в национальную команду России на ноябрьские матчи.

Ранее Сычевой рассказал, как узнал о вызове в национальную команду России.