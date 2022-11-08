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Сычевой: о вызове в сборную узнал из социальных сетей

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, как узнал о вызове в национальную команду России.
Сычевой: о вызове в сборную узнал из социальных сетей
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«О вызове узнал из социальных сетей. Мы отдыхали с моей будущей женой, и тут мне на телефон стало приходить много сообщений с поздравлениями, что я попал в финальный список сборной России», — приводит слова Сычевого пресс-служба «Оренбурга».

В текущем сезоне Сычевой провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что 17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе. 20 ноября состоится игра с командой Узбекистана в Ташкенте.

Ранее Андрей Талаев, агент Сычевого, заявил, что футболист думает над продлением контракта с «Оренбургом».

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