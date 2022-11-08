Агент Сычевого: футболист думает над продлением контракта с «Оренбургом»

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, заявил, что футболист думает над продлением контракта с клубом.

«Есть предложение от «Оренбурга», Владимир сейчас думает над этим. От других команд пока нет», — цитирует Талаева «Матч ТВ».

По его словам, предложение от «Оренбурга» будет в приоритете для футболиста, потому что команда дала возможность играть 26-летнему нападающему в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В текущем сезоне Сычевой провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал Сычевого открытием первой половины сезона РПЛ.