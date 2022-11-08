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Агент Сычевого: футболист думает над продлением контракта с «Оренбургом»

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Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, заявил, что футболист думает над продлением контракта с клубом.
Агент Сычевого: футболист думает над продлением контракта с «Оренбургом»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Есть предложение от «Оренбурга», Владимир сейчас думает над этим. От других команд пока нет», — цитирует Талаева «Матч ТВ».

По его словам, предложение от «Оренбурга» будет в приоритете для футболиста, потому что команда дала возможность играть 26-летнему нападающему в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В текущем сезоне Сычевой провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал Сычевого открытием первой половины сезона РПЛ.

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