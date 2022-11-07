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Нигматуллин назвал Сычевого открытием первой половины сезона РПЛ

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, кого считает открытием первой половины Российской премьер-лиги (РПЛ).
Нигматуллин назвал Сычевого открытием первой половины сезона РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Открытием стал Сычевой. Парень, который совсем недавно играл за любителей, работал совсем на другой работе, а тут стал одним из лучших бомбардиров чемпионата. Парень по-футбольному совсем немолодой, уже в зрелом возрасте, но удалось стрельнуть», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 16 туров РПЛ «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» зимой готовы отпустить Сычевого в «Зенит», ЦСКА или «Спартак».

 

 

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