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Гладилин: «Спартак» поверил в себя, чтобы победить «Зенит», им нельзя терять очки

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы команды в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гладилин: «Спартак» поверил в себя, чтобы победить «Зенит», им нельзя терять очки
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Есть шансы, ребята поверили в себя, но, чтобы победить «Зенит» в итоговом зачёте, нельзя терять очки. Нужно побеждать в каждой игре, потому что питерцы редко допускают ошибки», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

По его словам, если красно-белые займут второе место в сезоне-2022/23 РПЛ, это всё равно будет хорошим результатом, потому что в команде виден прогресс молодых игроков и им нужно ещё окрепнуть и набраться опыта.

Санкт-петербургский «Зенит» (42 очка) расположился на первом месте в таблице чемпионата России. «Спартак» (36) занимает второе место.

Ранее бывший президент «Спартака» Леонид Федун оценил первую часть сезона для московского клуба.

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