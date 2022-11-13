Гладилин: «Спартак» поверил в себя, чтобы победить «Зенит», им нельзя терять очки
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Есть шансы, ребята поверили в себя, но, чтобы победить «Зенит» в итоговом зачёте, нельзя терять очки. Нужно побеждать в каждой игре, потому что питерцы редко допускают ошибки», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».
По его словам, если красно-белые займут второе место в сезоне-2022/23 РПЛ, это всё равно будет хорошим результатом, потому что в команде виден прогресс молодых игроков и им нужно ещё окрепнуть и набраться опыта.
Санкт-петербургский «Зенит» (42 очка) расположился на первом месте в таблице чемпионата России. «Спартак» (36) занимает второе место.
Ранее бывший президент «Спартака» Леонид Федун оценил первую часть сезона для московского клуба.