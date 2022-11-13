Порье признался, что боялся драться с Чендлером

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье прокомментировал свою победу над соотечественником Майклом Чендлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 281 в Нью-Йорке (США).

«Эй, Майкл! Несмотря ни на что, никакого неуважения, брат. Ты воин, ты провёл отличный бой. Я боялся с тобой драться. Ну, понимаешь, в правильном ключе. Этот страх подпитывал меня», — сказал Порье Чендлеру после боя.

Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

На счету Порье 29 побед в 36 боях. У Чендлера 23 победы в 31 поединке.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Чендлером.