Порье признался, что боялся драться с Чендлером
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«Эй, Майкл! Несмотря ни на что, никакого неуважения, брат. Ты воин, ты провёл отличный бой. Я боялся с тобой драться. Ну, понимаешь, в правильном ключе. Этот страх подпитывал меня», — сказал Порье Чендлеру после боя.
Поединок проходил в ночь с 12 на 13 ноября на арене «Медисон-сквер-гарден» и завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.
На счету Порье 29 побед в 36 боях. У Чендлера 23 победы в 31 поединке.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Чендлером.