Быстров попросил Роднину не рассуждать о футболе

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Государственной думы Ирины Родниной о российских футбольных клубах.

«Футбол — не фигурное катание. Не разбираетесь — значит, не лезьте. Ваше дело — тулупы, аксели и лутцы. Не надо менять коньки на бутсы», — написал Быстров в своём Telegram-канале.

Напомним, что Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы из-за того, что они «не умеют зарабатывать, а только тратят госбюджет».

Ранее полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев заявил, что «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «Пари Сен-Жермен».