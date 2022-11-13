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Быстров попросил Роднину не рассуждать о футболе

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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Государственной думы Ирины Родниной о российских футбольных клубах.
Быстров попросил Роднину не рассуждать о футболе
  • Gettyimages.ru

«Футбол — не фигурное катание. Не разбираетесь — значит, не лезьте. Ваше дело — тулупы, аксели и лутцы. Не надо менять коньки на бутсы», — написал Быстров в своём Telegram-канале.

Напомним, что Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы из-за того, что они «не умеют зарабатывать, а только тратят госбюджет».

Ранее полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев заявил, что «Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «Пари Сен-Жермен».

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