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Самбистка из сборной беженцев рассказала, как готовилась к ЧМ в Киргизии

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Самбистка из Венесуэлы Мария Амьюлина Гедес, которая стала первой в истории чемпионкой мира по самбо, представляющей сборную беженцев, рассказала о подготовке к турниру в Киргизии.
Самбистка из сборной беженцев рассказала, как готовилась к ЧМ в Киргизии
  • РИА Новости

«Счастлива, что удалось сдержать своё обещание. Конечно, я помню тот турнир в Грузии. Я добралась до финала, и это был хороший результат, но тогда осталось чувство какой-то недосказанности. Но чем хорош спорт? Он всегда даёт возможность добиться чего-то и реабилитироваться. FIAS предоставила мне возможность участвовать в этом турнире, представляя команду беженцев. Я очень рада, что использовала свой шанс. Главное, что хочу сейчас, — отдохнуть», — сказала самбистка RT.

Ранее Гедес заявила, что хочет выиграть чемпионат Европы.

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