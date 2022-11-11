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Чендлер и Порье успешно сделали вес перед поединком на UFC 281

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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер и его соотечественник Дастин Порье успешно сделали вес перед поединком в рамках UFC 281.
Чендлер и Порье успешно сделали вес перед поединком на UFC 281
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

Чендлер показал на весах 70,67 кг, а Порье — 70,76 кг. Оба бойца уложились в лимит лёгкого дивизиона.

Статусный бой пройдёт в Нью-Йорке 12 ноября.

На счету Чендлера 30 боёв, из которых 23 победы. У Порье 28 побед и семь поражений.

Ранее сообщалось, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Ислам Махачев может провести бой с победителем поединка между Чендлером и Порье.

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