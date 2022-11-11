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В «Оренбурге» прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к Сычевому

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что оренбургский клуб не получал предложений от ЦСКА по трансферу нападающего Владимира Сычевого.
В «Оренбурге» прокомментировали информацию об интересе ЦСКА к Сычевому
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Поступало ли предложение ЦСКА по Сычевому? Нет, никаких предложений и контактов», — сказал Андреев «Матч ТВ».

По информации RT, московский клуб рассматривает возможность подписания 26-летнего россиянина в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Сычевой забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее агент Сычевого прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» и «Торпедо» к нападающему.

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