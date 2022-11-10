Кавазашвили: единственная задача Дзюбы — найти большой контракт

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможность перехода форварда Артёма Дзюбы в ЦСКА.

«Я не верю, что ЦСКА мог взять себе Дзюбу. Армейцы играют в очень быстрый атакующий футбол. Артём не соответствует уже такому уровню. Единственная задача Дзюбы — найти большой контракт», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Он добавил, что игрок сейчас думает о деньгах, а не о футболе. По мнению ветерана, у Дзюба нет желания играть и доказывать, потому что уже потух.

По информации журналиста Ивана Карпова, нападающий мог подписать контракт с ЦСКА в статусе свободного агента летом.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Ранее в «Рубине» ответили на вопрос о подписании контракта с Дзюбой.