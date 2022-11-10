Узнать больше

Кавазашвили: единственная задача Дзюбы — найти большой контракт

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможность перехода форварда Артёма Дзюбы в ЦСКА.
Кавазашвили: единственная задача Дзюбы — найти большой контракт
  • Gettyimages.ru

«Я не верю, что ЦСКА мог взять себе Дзюбу. Армейцы играют в очень быстрый атакующий футбол. Артём не соответствует уже такому уровню. Единственная задача Дзюбы — найти большой контракт», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Он добавил, что игрок сейчас думает о деньгах, а не о футболе. По мнению ветерана, у Дзюба нет желания играть и доказывать, потому что уже потух.

По информации журналиста Ивана Карпова, нападающий мог подписать контракт с ЦСКА в статусе свободного агента летом.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Ранее в «Рубине» ответили на вопрос о подписании контракта с Дзюбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить