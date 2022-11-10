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Жангоразов одержал победу над Савиловым в главном поединке турнира «Наше дело»

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Продолжается сильнейшее Гран-при супертяжеловесов: в новом выпуске «Наше дело» столкнулись Николай Савилов и Ислам Жангоразов.
Жангоразов одержал победу над Савиловым в главном поединке турнира «Наше дело»
  • © «Наше дело»

В главном бою вечера встретились Николай Котлета Савилов и Ислам Жангоразов по прозвищу Джанго. Жангоразов в этом противостоянии оказался сильнее и одержал победу раздельным решением судей.

Нарек Пухляш Симонян нокаутировал блогера Женю Ершова. 

Дамил Шарафутдинов одержал победу над Германом Скобенко и вышел в финал Гран-при. Он будет драться за кубок чемпиона.

Полный кард боёв:

Дмитрий Замах Замашной — Гусейн Алиев

Герман Скобенко — Дамил Шарафутдинов

Нарек Пухляш Симонян — Женя Ершов

Алексей Стоян — Мурад Халидов

Сергей Минаков — Артуш Саркисян

Николай Котлета Савилов — Ислам Джанго Жангоразов.

Звёздным гостем вечера стал Николай Валуев. Он выступил в роли комментатора на боях лиги «Наше дело».

Ранее Ялыев победил Эмиева в главном поединке турнира «Наше дело».

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