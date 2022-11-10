Жангоразов одержал победу над Савиловым в главном поединке турнира «Наше дело»
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В главном бою вечера встретились Николай Котлета Савилов и Ислам Жангоразов по прозвищу Джанго. Жангоразов в этом противостоянии оказался сильнее и одержал победу раздельным решением судей.
Нарек Пухляш Симонян нокаутировал блогера Женю Ершова.
Дамил Шарафутдинов одержал победу над Германом Скобенко и вышел в финал Гран-при. Он будет драться за кубок чемпиона.
Полный кард боёв:
Дмитрий Замах Замашной — Гусейн Алиев
Герман Скобенко — Дамил Шарафутдинов
Нарек Пухляш Симонян — Женя Ершов
Алексей Стоян — Мурад Халидов
Сергей Минаков — Артуш Саркисян
Николай Котлета Савилов — Ислам Джанго Жангоразов.
Звёздным гостем вечера стал Николай Валуев. Он выступил в роли комментатора на боях лиги «Наше дело».
Ранее Ялыев победил Эмиева в главном поединке турнира «Наше дело».