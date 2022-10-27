Ялыев победил Эмиева в главном поединке турнира «Наше дело»

Стали известны результаты турнира смешанных единоборств в промоушене «Наше дело».

Андрей Ялымов решением судей победил Арби Эмиева в главном поединке. В самом начале противостояния Ялымов и Эмиев переходили в активное нападение. Один из ударов Ялымова открыл сечку у Эмиева. Рефери хотели остановить бой между бойцами, но в итоге позволили завершить схватку.

Вадим Вадимыч одержал победу над Андреем Черкасовым, Вадимыч успешно провёл захват Черкасова на гильотину, после чего Андрей сдался. Эдуард Кузьминов решением судей оказался сильнее Радомира Филиппова. Фёдор Колтун в дебютном поединке оказался сильнее Магомеда Манапова. Алексей Леденёв одержал победу в первом раунде техническим нокаутом над Максимом Щербаковым по прозвищу Топор. Айдемиров решением судей победил Магомеда Нальгиева.

Ранее сообщалось, что UFC в ближайшее время объявит о проведении боя Чимаев — Ковингтон.