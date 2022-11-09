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Билялетдинов: Каррера имеет право возглавить любой клуб России

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о бывшем наставнике московского «Спартака» Массимо Каррере.

«Если Каррера тренировал раньше «Спартак», он теперь только в одну команду может вернуться в России? Это не так. Он имеет право возглавить любой клуб России: тем более он является иностранным специалистом», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

По его словам, Каррера не должен отказывать клубам из России из-за прошлого в «Спартаке».

58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее Каррера высказался о том, готов ли он возглавить «Зенит» или ЦСКА.

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