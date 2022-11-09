Каррера рассказал, готов ли возглавить «Зенит» или ЦСКА
- РИА Новости
«Не знаю. Но думаю, что каждый тренер в первую очередь профессионал. Поэтому, как любому профессионалу в любой сфере, тебе нужно идти работать туда, где тебя ждут», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что не видит ничего страшного в данном решении.
58-летний тренер возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.
Ранее Каррера выразил сожаление, что сборная России пропускает чемпионат мира в Катаре.