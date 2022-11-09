Каррера: очень расстроен, что Россия не сыграет на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сожалеет, что сборная России пропускает чемпионат мира в Катаре.

«Очень расстроен, что сборные Италии и России не сыграют на ЧМ-2022. Италия могла бороться за победу, а Россия — выйти в плей-офф. Отстранение российской команды — плохой прецедент для всего футбола», — цитирует Карреру Sport24.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе. 20 ноября состоится игра с командой Узбекистана в Ташкенте.

Ранее Каррера прокомментировал игру форварда красно-белых Квинси Промеса.