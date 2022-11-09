Хорватский журналист: не думаю, что кто-то удивился вызову Ловрена в национальную сборную

Хорватский журналист сайта 24Sata Томислав Габелич отреагировал на то, что защитник «Зенита» Деян Ловрен попал в заключительную заявку на чемпионат мира в Катаре.

«Не думаю, что кто-то в Хорватии удивился вызову Ловрена в национальную сборную. Это опытный игрок и лидер раздевалки. В сборной Хорватии этому игроку отводится несколько ключевых ролей», — цитирует Габелича Sport24.

Он также подчеркнул, что выступление Ловрена в Российской премьер-лиге (РПЛ) не влияет на выбор тренера сборной.

«Многие могут быть против, но решение Ловрена выступать за «Зенит» — это его личное дело», — заключил Габелич.

Пресс-служба национальной команды Хорватии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов. Помимо Ловрена, в заявку вошли бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич и экс-хавбек «Спартака» Марио Пашалич.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Сборная Хорватии выступит на групповом этапе чемпионата мира в группе F, где её соперниками будут команды Бельгии, Канады и Марокко.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал то, что защитник сборной Хорватии Деян Ловрен попал в заключительную заявку на чемпионат мира в Катаре.