Сёмин: попадание Ловрена в заявку сборной Хорватии на ЧМ-2022 закономерно

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на то, что защитник сборной Хорватии Деян Ловрен попал в заключительную заявку на чемпионат мира в Катаре.

«Ловрен — опытный человек, который стабильно играет в сборной Хорватии, у него в команде определённые заслуги. Хорошо играет в «Зените». Всё закономерно», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Пресс-служба национальной команды Хорватии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов. Помимо Ловрена, в заявку вошли бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич и экс-хавбек «Спартака» Марио Пашалич.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Сборная Хорватии выступит на групповом этапе чемпионата мира в группе F, где её соперниками будут команды Бельгии, Канады и Марокко.

Ранее в «Зените» отреагировали на вызов Ловрена на ЧМ-2022 в Катаре.