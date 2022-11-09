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Тищенко — о решении WBC: очень плохой сигнал и нехороший шаг для развития бокса

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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал информацию о том, что Всемирный боксёрский совет (WBC) исключит из своего рейтинга российских и белорусских спортсменов.
Тищенко — о решении WBC: очень плохой сигнал и нехороший шаг для развития бокса
  • РИА Новости

«Я думаю, что это решение не пойдёт на пользу здоровой конкуренции в нашем спорте. Это очень плохой сигнал и нехороший шаг для развития бокса. У нас в стране есть чемпионы по этой версии. Странно отбирать у них титулы, которые были завоёваны в честной борьбе», — цитирует Тищенко «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что данное решение могло быть продиктовано политикой.

8 ноября президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.

На текущий момент в рейтингах WBC находятся несколько российских боксёров. В частности, Артур Бетербиев владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе.

В послужном списке Бетербиева 18 побед (все — нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Григорий Дрозд назвал странным решение WBC исключить российских спортсменов из рейтинга.

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