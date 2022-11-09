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Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим

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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на слова обладателя Кубка Стэнли и депутата Госдумы РФ Вячеслава Фетисова, назвавшего его сумасшедшим.
Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим
  • АГН «Москва»
  • © Тихонова Пелагия

«Учитесь понимать смысл сказанного, когда читаете. К сожалению, многие выставляют себя в глупом свете, потому что им лень читать дальше заголовков. Все хоккейные люди знают о разнице управленческих подходов к строительству хоккейного клуба. Первый, североамериканский: за комплектование, за подбор хоккеистов отвечает генеральный менеджер, а тренеры просто приглашают руководить готовым составом.

Второй — традиционный советский. Когда сам наставник выбирает игроков себе в команду, исходя из своих планов и требований. Именно так работали Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. И ту же самую методику взял на вооружение Роман Ротенберг. Абсолютно правильная, уместная аналогия», — приводит слова Третьяка «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение главного тренера СКА Романа Ротенберга с легендарными советскими тренерами Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.

Ротенберг является главным тренером СКА с января 2022 года. В петербургском клубе он также занимает пост генерального директора.

В нынешнем сезоне СКА набрал 51 очко в 27 матчах Континентальной хоккейной лиги и занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее Третьяк заявил, что Ротенберг по своей работе похож на Тарасова и Тихонова.

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