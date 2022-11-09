Узнать больше

Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым

Короткая ссылка
Обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов раскритиковал главу Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка за сравнение главного тренера СКА Романа Ротенберга с советскими тренерами Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.
Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Он сумасшедший, наверное, ваш Третьяк. Как можно сравнивать Ротенберга с великими Тарасовым и Тихоновым. Это какое-то запредельное сравнение. Тарасов и Тихонов — величайшие тренеры: один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с человеком, который только начал свою карьеру и работает второй год, о чём вообще можно говорить», — приводит слова Фетисова РБК.

Ротенберг является главным тренером СКА с января 2022 года. В петербургском клубе он также занимает пост генерального директора.

В нынешнем сезоне СКА набрал 51 очко в 27 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее Третьяк заявил, что Ротенберг по своей работе похож на Тарасова и Тихонова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить