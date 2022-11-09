Фетисов назвал Третьяка сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым

Обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов раскритиковал главу Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка за сравнение главного тренера СКА Романа Ротенберга с советскими тренерами Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.

«Он сумасшедший, наверное, ваш Третьяк. Как можно сравнивать Ротенберга с великими Тарасовым и Тихоновым. Это какое-то запредельное сравнение. Тарасов и Тихонов — величайшие тренеры: один основал лучшую в мире хоккейную школу, а второй побеждал на всех соревнованиях. Как мы можем сравнивать их с человеком, который только начал свою карьеру и работает второй год, о чём вообще можно говорить», — приводит слова Фетисова РБК.

Ротенберг является главным тренером СКА с января 2022 года. В петербургском клубе он также занимает пост генерального директора.

В нынешнем сезоне СКА набрал 51 очко в 27 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее Третьяк заявил, что Ротенберг по своей работе похож на Тарасова и Тихонова.