Гендиректор «Будё-Глимт» рассказал, как клуб отреагировал на уход Хайкина

Генеральный директор «Будё-Глимт» Фродо Томассон рассказал, как в норвежском клубе отреагировали на уход Никиты Хайкина.

«Никита был для нас фантастическим футболистом, годами показывал свой класс. Но его уход — часть игры, некоторые футболисты покидают свои клубы и ищут новые вызовы. Конечно, жалко, что Хайкин не продлил с нами контракт, но у нас есть и другие отличные вратари», — приводит слова Томассона «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что у клуба нет обид на российского вратаря.

4 ноября Хайкин заявил, что не будет продлевать контракт с «Будё-Глимт».

27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к норвежскому клубу в 2019 году. Хайкин провёл за «Будё-Глимт» 120 матчей во всех турнирах, пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл на ноль. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Ранее Йонас Колстад, тренер вратарей «Будё-Глимт», прокомментировал решение Хайкина не продлевать контракт с норвежским клубом.