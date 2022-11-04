Хайкин заявил, что не будет продлевать контракт с «Будё-Глимт»
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«У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Будё-Глимт». Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни. Я всегда буду благодарен Будё за то, кем я стал», — написал Хайкин в своих социальных сетях.
27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к норвежскому клубу в 2019 году. Хайкин провёл за «Будё-Глимт» 120 матчей во всех турнирах. Пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл матч на ноль.
Ранее Хайкин высказался о поведении нападающего МЮ Криштиану Роналду.