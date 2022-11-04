Хайкин — о Роналду: его поведение можно понять, но оно неприемлемо

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о поведении нападающего МЮ Криштиану Роналду.

«Жаль, что такое происходит в последние два года. С его статистикой в прошлом году он обязан играть. Его поведение можно понять, но оно неприемлемо», — приводит слова Хайкина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Роналду забил три мяча и отдал две результативные передачи в 15 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с манкунианским клубом истекает в конце сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет достроить свою виллу в Португалии до лета 2023 года.