The Sun: Роналду хочет достроить свою виллу в Португалии до лета 2023 года
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Как сообщает The Sun, 37-летний португалец попросил архитектора ускорить темпы строительства, чтобы успеть завершить работы к лету 2023 года.
Отмечается, что Джорджина Родригес, жена нападающего, уже начала искать подходящую школу для их пятерых детей.
В нынешнем сезоне Роналду забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с манкунианским клубом истекает в конце сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что Роналду купил самую дорогую виллу в Португалии и может перейти в «Спортинг».