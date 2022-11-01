The Sun: Роналду хочет достроить свою виллу в Португалии до лета 2023 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет достроить свою виллу в Португалии до лета 2023 года.

Как сообщает The Sun, 37-летний португалец попросил архитектора ускорить темпы строительства, чтобы успеть завершить работы к лету 2023 года.

Отмечается, что Джорджина Родригес, жена нападающего, уже начала искать подходящую школу для их пятерых детей.

В нынешнем сезоне Роналду забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с манкунианским клубом истекает в конце сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Роналду купил самую дорогую виллу в Португалии и может перейти в «Спортинг».