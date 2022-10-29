The Sun: Роналду купил самую дорогую виллу в Португалии и может перейти в «Спортинг»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду купил самую дорогую виллу в Португалии.

Как сообщает The Sun, особняк площадью 2720 кв. м находится в пригороде столицы Португалии Лиссабона.

По информации источника, на покупку земельного участка и дома 37-летний португалец потратил €18 млн.

Отмечается, что вилла будет готова к заселению уже в начале 2023 года.

При этом приобретение недвижимости в непосредственной близости от Лиссабона может намекать на то, что нападающий заинтересован в переходе в лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого является.

В нынешнем сезоне Роналду забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Шериф» в Лиге Европы.