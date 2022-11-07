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Тренер вратарей «Будё-Глимт»: у Хайкина есть качества, чтобы заиграть в топ-клубе Европы

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Йонас Колстад, тренер вратарей «Будё-Глимт», прокомментировал решение голкипера Никиты Хайкина не продлевать контракт с норвежским клубом.
Тренер вратарей «Будё-Глимт»: у Хайкина есть качества, чтобы заиграть в топ-клубе Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Marc Atkins

«Я не очень удивлён решению Хайкина не продлевать контракт с «Будё-Глимт». У Никиты есть качества, чтобы заиграть в топ-клубе Европы», — цитирует Колстада «Чемпионат».

4 ноября Хайкин заявил, что не будет продлевать контракт с «Будё-Глимт».

27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к норвежскому клубу в 2019 году. Хайкин провёл за «Будё-Глимт» 120 матчей во всех турнирах. Пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл матч на ноль. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход голкипера норвежского «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в команду Российской премьер-лиги.

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