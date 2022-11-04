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Нигматуллин: вряд ли переход в российский клуб будет повышением для Хайкина

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход голкипера норвежского «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в команду Российской премьер-лиги (РПЛ).
Нигматуллин: вряд ли переход в российский клуб будет повышением для Хайкина
  • Gettyimages.ru
  • © Marc Atkins

«У Хайкина неплохо складывается в Европе. Приехать в РПЛ можно, если только помышлять о больших деньгах... Вряд ли переход в российский клуб будет повышением», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

По его словам, российские команды сейчас не участвуют в еврокубках, поэтому нужно думать о переходе в более серьёзный европейский клуб.

27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к норвежскому клубу в 2019 году. Хайкин провёл за «Будё-Глимт» 120 матчей во всех турнирах. Пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл матч на ноль. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении Хайкина покинуть норвежский клуб.

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