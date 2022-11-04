Сёмин: не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении российского голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина покинуть клуб.

«Не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован на рынке. Другой вопрос, в какой клуб он перейдёт. Он очень сильно зарекомендовал себя не только в чемпионате Норвегии, но и на международной арене», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к норвежскому клубу в 2019 году. Хайкин провёл за «Будё-Глимт» 120 матчей во всех турнирах. Пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл матч на ноль.

Ранее Хайкин заявил, что не будет продлевать контракт с «Будё-Глимт».