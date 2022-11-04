Узнать больше

Сёмин: не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован

Короткая ссылка
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении российского голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина покинуть клуб.
Сёмин: не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован
  • РИА Новости

«Не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован на рынке. Другой вопрос, в какой клуб он перейдёт. Он очень сильно зарекомендовал себя не только в чемпионате Норвегии, но и на международной арене», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

27-летний голкипер является воспитанником «Мордовии». Он присоединился к норвежскому клубу в 2019 году. Хайкин провёл за «Будё-Глимт» 120 матчей во всех турнирах. Пропустил 128 мячей и 42 раза отыграл матч на ноль.

Ранее Хайкин заявил, что не будет продлевать контракт с «Будё-Глимт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить