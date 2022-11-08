Роднина высказалась о решении WADA передать дело Валиевой в CAS

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало допинг-дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Когда завершится дело Валиевой? Ой, лучше бы эта история не начиналась», — цитирует Роднину «Чемпионат».

21 октября в РУСАДА заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

8 ноября глава WADA Витольд Банька сообщил, что допинг-дело Валиевой передано в CAS.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее в РУСАДА заявили, что CAS рассмотрит вопрос обоснованности передачи дела Валиевой.