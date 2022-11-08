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Бывший игрок юношеской сборной России Багринцев получит армянский паспорт

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Полузащитник словацкой «Дубницы» Эдуард Багринцев получит армянский паспорт для выступления в составе национальной команды.
Бывший игрок юношеской сборной России Багринцев получит армянский паспорт
  • РИА Новости

«Я очень рад приехать в Армению, я подал документы для получения армянского паспорта… Я очень жду вызова в сборную Армении», — цитирует Багринцева Metaratings.ru.

19-летний полузащитник перешёл в «Дубницу» в сентябре 2022 года. Футболист также известен по выступлениям за ЦСКА и юношеские сборные России. В нынешнем сезоне Багринцев провёл десять матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее бывший нападающий «Краснодара» Ари рассказал, что для него значит быть россиянином.

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