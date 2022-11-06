Ари: в Бразилии говорят, что у меня российское гражданство, это прививает патриотизм

Бывший нападающий «Краснодара» Ари рассказал, что для него значит быть россиянином.

«Когда оформляю здесь какие-либо документы, мне чаще всего говорят: «У вас русское гражданство, вы русский!» Это ещё больше прививает мне чувство патриотизма к России: вроде бы я нахожусь на родине, но иностранец», — цитирует Ари Sport24.

36-летний форвард выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

Ранее Ари оценил вклад Сергея Галицкого в российский футбол.