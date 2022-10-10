Ари: Галицкий такой же умный, как Путин

Бывший игрок «Краснодара» Ари оценил вклад Сергея Галицкого в российский футбол.

«В «Краснодаре» я обычно общался только с Владимиром Хашигом. Что касается Сергея Галицкого, он для меня большой пример — как надо жить, кем стать. Галицкий такой же умный, как Владимир Путин. Мне они очень нравятся», — цитирует Ари «РБ Спорт».

36-летний форвард выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

Ранее Ари назвал Путина лучшим президентом в мире за последнее время.