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Ари: Галицкий такой же умный, как Путин

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Бывший игрок «Краснодара» Ари оценил вклад Сергея Галицкого в российский футбол.
Ари: Галицкий такой же умный, как Путин
  • РИА Новости

«В «Краснодаре» я обычно общался только с Владимиром Хашигом. Что касается Сергея Галицкого, он для меня большой пример — как надо жить, кем стать. Галицкий такой же умный, как Владимир Путин. Мне они очень нравятся», — цитирует Ари «РБ Спорт».

36-летний форвард выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

Ранее Ари назвал Путина лучшим президентом в мире за последнее время.

 

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