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Ари назвал Путина лучшим президентом в мире за последнее время

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Бывший нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
Ари назвал Путина лучшим президентом в мире за последнее время
  • РИА Новости

«Считаю, что Путин — лучший президент в мире за последнее время. Если бы в Бразилии президентом был такой человек, как Путин, эта страна была бы совершенно другой, стала бы намного лучше. Есть плохие президенты, а есть Путин — хороший президент», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

36-летний форвард выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

Ранее Наталья Грызлова, жена Ари, поделилась мнением, что игрок может вернуться в российский чемпионат.

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