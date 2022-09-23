Ари назвал Путина лучшим президентом в мире за последнее время

Бывший нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Считаю, что Путин — лучший президент в мире за последнее время. Если бы в Бразилии президентом был такой человек, как Путин, эта страна была бы совершенно другой, стала бы намного лучше. Есть плохие президенты, а есть Путин — хороший президент», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

36-летний форвард выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

Ранее Наталья Грызлова, жена Ари, поделилась мнением, что игрок может вернуться в российский чемпионат.