Ари назвал Путина лучшим президентом в мире за последнее время
- РИА Новости
«Считаю, что Путин — лучший президент в мире за последнее время. Если бы в Бразилии президентом был такой человек, как Путин, эта страна была бы совершенно другой, стала бы намного лучше. Есть плохие президенты, а есть Путин — хороший президент», — приводит слова Ари «РБ Спорт».
36-летний форвард выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.
Ранее Наталья Грызлова, жена Ари, поделилась мнением, что игрок может вернуться в российский чемпионат.